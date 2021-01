cronaca_news : Valle Maira, valanga su gruppo di 10 scialpinisti: uno estratto dalla neve, è gravissimo - StraNotizie : Valle Maira, valanga su gruppo di 10 scialpinisti: uno estratto dalla neve, è gravissimo - rep_torino : Valle Maira, valanga su gruppo di 10 scialpinisti: uno estratto dalla neve, è gravissimo [di Carlotta Rocci] [aggio… - rep_torino : Valle Maira, valanga su gruppo di scialpinisti: uno estratto dalla neve, è gravissimo [di Carlotta Rocci] [aggiorna… - magdulka64 : RT @cnsas_official: #Piemonte, Valle Maira: doppio intervento per il Soccorso Alpino. Il primo, per soccorrere uno scialpinista travolto da… -

Ultime Notizie dalla rete : Valle Maira

, valanga su gruppo di scialpinisti: uno estratto dalla neve, è gravissimo di Carlotta Rocci 30 Gennaio 2021E' in condizioni disperate il 46enne (classe 1974) originario della provincia di Verbania travolto intorno alle 13 di oggi, sabato 30 gennaio, da un distaccamento di neve in alta. L'uomo si trovava insieme ad un gruppo di 10 scialpinisti (a differenza di quanto comunicato in precedenza quando si parlava di otto persone) nei perimetri del comune di Acceglio. Qui è ...Al momento si trova in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione alle Molinette di Torino, con ossigenazione extracorporea a membrana (Ecmo). La comitiva di scialpinisti era composta da 10 ...Ricostruita la dinamica dell’incidente a seguito della valanga in Valle Maira, sulle montagne di Acceglio, che ha coinvolto una comitiva di circa 10 scialpinisti che poco dopo le 13 hanno chiamato i s ...