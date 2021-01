Una scatenata dozzina: Zach Braff nel cast del remake Disney+ (Di sabato 30 gennaio 2021) Zach Braff sarà il protagonista di Una scatenata dozzina, il remake targato Disney+ del film del 2003 con Steve Martin. Zach Braff è entrato a far parte del cast del nuovo remake di Una scatenata dozzina targato Disney+, nuova versione del film del 2003 con Steve Martin, Bonnie Hunt e Hillary Duff, che stavolta parlerà di una famiglia multietnica. Secondo The Hollywood Reporter, l'attore Zach Braff, noto per aver interpretato JD nella serie tv Scrubs affiancherà l'attrice Gabrielle Union nel film Disney+, ed entrambi saranno i genitori di 12 figli in una famiglia multirazziale. Il remake di Una ... Leggi su movieplayer (Di sabato 30 gennaio 2021)sarà il protagonista di Una, iltargatodel film del 2003 con Steve Martin.è entrato a far parte deldel nuovodi Unatargato, nuova versione del film del 2003 con Steve Martin, Bonnie Hunt e Hillary Duff, che stavolta parlerà di una famiglia multietnica. Secondo The Hollywood Reporter, l'attore, noto per aver interpretato JD nella serie tv Scrubs affiancherà l'attrice Gabrielle Union nel film, ed entrambi saranno i genitori di 12 figli in una famiglia multirazziale. Ildi Una ...

