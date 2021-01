Torino, salvezza impossibile senza vincere in casa e il solo Belotti non basta più (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Torino non riesce più a vincere in casa: 12 partite senza tre punti e il solo Belotti non basta più ai granata Dodici partite senza vittorie in casa. Dal 16 luglio 2020 il Torino non è più riuscito a conquistare tre punti tra le mura dello stadio “Grande Torino”. Un’eternità. La classifica riflette, ovviamente, questo disastro a tinte granata: terzultimo posto con la concreta possibilità di ritrovarsi fanalino di coda al termine della 20ª giornata di campionato. Anche contro la Fiorentina la squadra di Nicola è stata schiacciata dalle proprie paure e dall’ansia di dover raddrizzare una stagione che ha assunto – ormai da tempo – tratti inquietanti. Contro i viola c’è stata anche l’aggravante della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilnon riesce più ain: 12 partitetre punti e ilnonpiù ai granata Dodici partitevittorie in. Dal 16 luglio 2020 ilnon è più riuscito a conquistare tre punti tra le mura dello stadio “Grande”. Un’eternità. La classifica riflette, ovviamente, questo disastro a tinte granata: terzultimo posto con la concreta possibilità di ritrovarsi fanalino di coda al termine della 20ª giornata di campionato. Anche contro la Fiorentina la squadra di Nicola è stata schiacciata dalle proprie paure e dall’ansia di dover raddrizzare una stagione che ha assunto – ormai da tempo – tratti inquietanti. Contro i viola c’è stata anche l’aggravante della ...

