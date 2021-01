Slittino | doppio Mondiali Koenigssee 2021 | vincono Eggert e Benecken | quarti Rieder e Kainzwaldner

(Di sabato 30 gennaio 2021) I tedeschiconquistano la gara dimaschile a Koeniggsee, valevole per idisu pista artificiale in corso in Germania. I due padroni di casa precedono i connazionali Wendl e Arlt, mentre il bronzo va ai due Sics della Lettonia. Quarto posto per gli azzurri, che si mettono davanti agli altri italiani Nagler e Malleier. Settima l’altra coppia azzurra formata dae Rastner. SportFace.

L'austriaco Nico Gleirscher è il primo campione mondiale della rassegna iridata dinaturale in corso di svolgimento sul budello di Koenigssee, in Germania. L'austriaco vince ... Nell'oro ..." L'austriaco Nico Gleirscher è il primo campione mondiale a Koenigssee, in Germania. L'... Nel, la medaglia d'oro va ai tedeschi Wendl - Arlt in 39'126: argento ai fratelli lettoni Sics/...Una gara molto difficile, con le condizioni della pista che sono cambiate dalla prima alla seconda manche. Ad imporsi però sono i grandi favoriti della vigilia: questa volta non si fanno sorprendere, ...Slittino - Eggert e Benecken vincono il doppio ai Mondiali di Koenigssee. Quarti gli azzurri Rieder e Kainzwaldner.