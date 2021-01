Serie C, girone C: la Ternana sa solo vincere, il Bari cade a Teramo e il Francavilla punta il Palermo. La classifica (Di sabato 30 gennaio 2021) 21a giornata del campionato di Serie C (girone C).Alle 12,30 il Palermo non è riuscito ad avere la meglio del Potenza con i rosanero che non sono andati oltre lo 0-0 in casa della compagine lucana. Nel pomeriggio si sono poi disputati altri tre match validi per il suddetto turno: vince ancora la Ternana che supera 3-1 la Paganese, scivolone del Bari che perde 2-1 a Teramo. Vittoria casalinga anche per la Virtus Francavilla che ha la meglio della Turris, è 3-1 per i calabresi.Potenza-Palermo 0-0Teramo-Bari 2-1Ternana-Paganese 3-1Virtus Francavilla-Turris 3-1Foggia-Casertana (ore 17,30)classificaTernana 52*Bari 41*Avellino 34 ... Leggi su mediagol (Di sabato 30 gennaio 2021) 21a giornata del campionato diC (C).Alle 12,30 ilnon è riuscito ad avere la meglio del Potenza con i rosanero che non sono andati oltre lo 0-0 in casa della compagine lucana. Nel pomeriggio si sono poi disputati altri tre match validi per il suddetto turno: vince ancora lache supera 3-1 la Paganese, scivolone delche perde 2-1 a. Vittoria casalinga anche per la Virtusche ha la meglio della Turris, è 3-1 per i calabresi.Potenza-0-02-1-Paganese 3-1Virtus-Turris 3-1Foggia-Casertana (ore 17,30)52*41*Avellino 34 ...

Amaranto alla ricerca di punti salvezza. A disposizione del tecnico Dal Canto anche i nuovi acquisti Mazzarani ed Evan's ...

