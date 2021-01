Serie A, vittorie esterne di Milan e Juventus. Poker dell’Inter al Benevento (Di sabato 30 gennaio 2021) Serie A, i risultati di sabato 30 gennaio. Vincono le ‘big’. Poker dell’Inter al Benevento di Inzaghi. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 30 gennaio. Dopo il pareggio tra Torino e Fiorentina, la ventesima giornata è proseguita con le vittorie di Inter, Milan e Juventus. Serie A, i risultati di sabato 30 gennaio Di seguito i risultati di Serie A di sabato 30 gennaio, sfide valide per la ventesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Bologna-Milan 1-2Sampdoria-Juventus 0-2Inter-Benevento 4-0 Serie ASerie A, Inter-Benevento 4-0: Poker ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021)A, i risultati di sabato 30 gennaio. Vincono le ‘big’.aldi Inzaghi. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 30 gennaio. Dopo il pareggio tra Torino e Fiorentina, la ventesima giornata è proseguita con ledi Inter,A, i risultati di sabato 30 gennaio Di seguito i risultati diA di sabato 30 gennaio, sfide valide per la ventesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Bologna-1-2Sampdoria-0-2Inter-4-0A, Inter-4-0:...

