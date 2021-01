Serie A, il Milan riparte e vince a Bologna (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Milan vince 2-1 a Bologna nonostante la sofferenza finale e allunga a +5 in attesa di Inter-Benevento. Decisive le reti di Rebic e Kessie su rigore, a Mihajlovic non bastano il finale d'orgoglio e la rete dell'ex Poli. Altro rigore fallito da Ibrahimovic, poi ribattuto in rete da Rebic. Bene i rossoneri per 75' minuti, finale d'assalto dei felsinei che giocano un buon secondo tempo.caption id="attachment 1087031" align="alignnone" width="6529" Bologna Milan, getty/captionMARCATORI: 24? Rebic, 55? rig. Kessie (M); 81? Poli (B)Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks (79? Palacio); Schouten (79? Poli), Dominguez (67? Svanberg); Orsolini (67? Skov Olsen), Soriano, Sansone (67? Vignato); Barrow. All. MihajlovicMilan (4-2-3-1): Donnarumma; ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Il2-1 anonostante la sofferenza finale e allunga a +5 in attesa di Inter-Benevento. Decisive le reti di Rebic e Kessie su rigore, a Mihajlovic non bastano il finale d'orgoglio e la rete dell'ex Poli. Altro rigore fallito da Ibrahimovic, poi ribattuto in rete da Rebic. Bene i rossoneri per 75' minuti, finale d'assalto dei felsinei che giocano un buon secondo tempo.caption id="attachment 1087031" align="alignnone" width="6529", getty/captionMARCATORI: 24? Rebic, 55? rig. Kessie (M); 81? Poli (B)(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks (79? Palacio); Schouten (79? Poli), Dominguez (67? Svanberg); Orsolini (67? Skov Olsen), Soriano, Sansone (67? Vignato); Barrow. All. Mihajlovic(4-2-3-1): Donnarumma; ...

OptaPaolo : 20 - Il Milan ha trovato la rete in 20 trasferte consecutive di Serie A per la prima volta nella sua storia, supera… - TuttoMercatoWeb : Milan, Maldini: 'Ibra? Pronti a difenderlo in ogni modo, non ha nulla a che fare col razzismo' - OptaPaolo : 1 - Ibrahimovic é l'unico giocatore del Milan ad aver segnato in tutte le competizioni giocate dai rossoneri in que… - DominicFobih : RT @SkySport: BOLOGNA-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Rebic (26') ? rig. #Kessie (55’) ? #Poli (81’) ? SERIE A – 20^ giornata ?? https://t… - Juveprimoamore3 : RT @RobertoSavino10: Assegnati in serie A 60 rigori. 14 al milan. Quasi il 25% Fine Anzi no. #lajuverubba -