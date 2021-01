Sanremo, Fedez pubblica un estratto della canzone inedita. E ora rischia la squalifica dal festival (Di sabato 30 gennaio 2021) Fedez ha commesso un errore che potrebbe costargli la squalifica dalla prossima edizione di Sanremo, dove è in gara con la cantante Francesca Michielin. Il rapper ha diffuso sul suo profilo Instagram un video che lo ritrae mentre canta una parte del brano, Chiamami per nome. Stando al regolamento del festival, le canzoni devono restare inedite fino all’inizio della competizione. Pena: l’eliminazione. Accortosi dell’errore, Fedez si è affrettato a modificare il video e a ripostarlo senza audio. Ma il danno era ormai fatto: la clip originale è rimbalzata su tutti i social. Molti sono i fan che stanno chiedendo agli utenti di rimuoverlo, per evitare che il danno diventi irreparabile. Si attende ora il verdetto degli organizzatori: saranno intransigenti al punto da rinunciare a due ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021)ha commesso un errore che potrebbe costargli ladalla prossima edizione di, dove è in gara con la cantante Francesca Michielin. Il rapper ha diffuso sul suo profilo Instagram un video che lo ritrae mentre canta una parte del brano, Chiamami per nome. Stando al regolamento del, le canzoni devono restare inedite fino all’iniziocompetizione. Pena: l’eliminazione. Accortosi dell’errore,si è affrettato a modificare il video e a ripostarlo senza audio. Ma il danno era ormai fatto: la clip originale è rimbalzata su tutti i social. Molti sono i fan che stanno chiedendo agli utenti di rimuoverlo, per evitare che il danno diventi irreparabile. Si attende ora il verdetto degli organizzatori: saranno intransigenti al punto da rinunciare a due ...

