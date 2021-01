Sanremo 2021 | Fedez fa sentire qualche secondo del brano in gara Rischio eliminazione?

(Di sabato 30 gennaio 2021) “Chiamami per nome“. Questo il titolo delchee Francesca Michielin dovrebbero presentare inal prossimo. “Dovrebbero”. Il condizionale è d’obbligo e non solo perché si attendono le decisioni del Cts sulle tre ipotesi in campo: confermare, rimandare o ritardareper ragioni di sicurezza Covid. Il rapper ha infatti pubblicato su una Instagram Story(circa 10) della canzone, durante le registrazioni in studio a Milano. I rumors raccontano di contatti febbrili tra Sony, la discografica dei due e la Rai. Il motivo? Si parla diperché in base al regolamento i brani indevono essere inediti: “E’ considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente ...

Da una polemica all'altra. Mentre tengono banco le discussioni sulla presenza del pubblico al Festival di, Fedez pubblica - probabilmente per errore - su Instagram quello che sembra essere qualche secondo di Chiamami Per Nome , il brano che porterà sul palco dell'Ariston dal 2 al 6 marzo. Fedez ...... sempre sul suo profilo Instagram, ha postato un video con l'identica ambientazione con il pianoforte sullo sfondo, in cui gioca 'Lello fa la recensione della canzone di', e chiede al figlio '...“Chiamami per nome“. Questo il titolo del brano che Fedez e Francesca Michielin dovrebbero presentare in gara al prossimo Sanremo 2021. “Dovrebbero”. Il condizionale è do ...Fedez verso la squalifica da Sanremo 2021. Il rapper avrebbe diffuso per errore su Instagram un breve filmato nel quale si sente un pezzo della canzone in gara «Chiamami per nome», in coppia con ...