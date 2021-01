Porto Recanati, disabile multato da agenti in borghese perché consuma caffè nel locale: “Mi riparavo dal freddo” (Di sabato 30 gennaio 2021) Porto Recanati, disabile multato perché consuma caffè nel locale mentre si riparava dal freddo. Il 58enne ha violato le norme anti-Covid. Il titolare del locale: “si calpesta la dignità dei più deboli”. E’ entrato nella pizzeria Amarcord di Porto Recanati in provincia di Macerata con la sua carrozzina elettrica per prendere un caffè e “ripararsi dal freddo”. Gli agenti in borghese lo hanno sorpreso nel locale durante la violazione delle norme anti-Covid e lo hanno multato di 400 euro. Il disabile Giovanni Valerio Ricci, 58enne affetto da distrofia ... Leggi su ck12 (Di sabato 30 gennaio 2021)nelmentre si riparava dal. Il 58enne ha violato le norme anti-Covid. Il titolare del: “si calpesta la dignità dei più deboli”. E’ entrato nella pizzeria Amarcord diin provincia di Macerata con la sua carrozzina elettrica per prendere une “ripararsi dal”. Gliinlo hanno sorpreso neldurante la violazione delle norme anti-Covid e lo hannodi 400 euro. IlGiovanni Valerio Ricci, 58enne affetto da distrofia ...

