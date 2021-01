Mertens torna in Belgio. C’è anche il rischio di un’operazione alla caviglia (Di sabato 30 gennaio 2021) Dries Mertens torna in Belgio. Ma il punto non è solo questo. Era evidente a tutti che l’attaccante belga non fosse in condizione di giocare. Sia contro il Verona sia contro lo Spezia, l’attaccante ha mostrato la sua reale condizione: a tratti l’attaccante è parso zoppicare, è parso il fantasma dell’atleta scattante in grado di bruciare rapidamente in velocità l’avversario. Ma non è una questione di ritardo di preparazione. Si tratta di una condizione ben diversa. Mertens non ce la faceva a giocare. Sentiva dolore. Avverte dolore. Lo avverte dalla sera di Inter-Napoli che si è giocata il 16 dicembre. Contro lo Spezia è addirittura uscito dopo essere subentrato nel secondo tempo. Quello che ancora oggi viene etichettato come una generica distorsione, è in realtà un infortunio di natura più complessa. L’infortunio del belga potrebbe aver interessato un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) Dries Mertens torna in. Ma il punto non è solo questo. Era evidente a tutti che l’attaccante belga non fosse in condizione di giocare. Sia contro il Verona sia contro lo Spezia, l’attaccante ha mostrato la sua reale condizione: a tratti l’attaccante è parso zoppicare, è parso il fantasma dell’atleta scattante in grado di bruciare rapidamente in velocità l’avversario. Ma non è una questione di ritardo di preparazione. Si tratta di una condizione ben diversa. Mertens non ce la faceva a giocare. Sentiva dolore. Avverte dolore. Lo avverte dsera di Inter-Napoli che si è giocata il 16 dicembre. Contro lo Spezia è addirittura uscito dopo essere subentrato nel secondo tempo. Quello che ancora oggi viene etichettato come una generica distorsione, è in realtà un infortunio di natura più complessa. L’infortunio del belga potrebbe aver interessato un ...

Il difensore manda un chiaro messaggio al gruppo: 'Dobbiamo dare qualcosa di più in campo e credere nella nostra forza. Contro il Parma sarà?

L'attaccante del Napoli è volato in Belgio: ecco le informazioni raccolte da Calciomercato.it Da poco meno di un'ora Dries Mertens è volato verso il Belgio perchè la caviglia sinistra non gli dà pace.

Il difensore manda un chiaro messaggio al gruppo: 'Dobbiamo dare qualcosa di più in campo e credere nella nostra forza. Contro il Parma sarà? L'attaccante del Napoli è volato in Belgio: ecco le informazioni raccolte da Calciomercato.it Da poco meno di un'ora Dries Mertens è volato verso il Belgio perchè la caviglia sinistra non gli dà pace.