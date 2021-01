LIVE Sci di fondo, Mass start Falun in DIRETTA: Francesco De Fabiani cerca l’impresa (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma ed i pettorali di partenza 13:14 Nella giornata di ieri si è disputata la 15km a tecnica libera con partenza ad intervalli, a vincere è stato Alexander Bolushunov, che è riuscito a beffare di un soffio il novegse Simon Hegstad Krueger e staccando ampiamente il terzo classificato Sjur Roethe. 13:11 Si tratta della terza 15km in alternato con partenza in linea della storia che va in scena sulle nevi di Falun : nel 2012 a trionfare fu l’elvetico Dario Cologna, mentre nel 2018 si impose il russo Alexander Bolshunov, in quest’ultima occasione Francesco De Fabiani riuscì a strappare un importante terzo posto. 13:08 Gli atleti al via saranno 85, avremo anche cinque azzurri: Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Simone ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma ed i pettorali di partenza 13:14 Nella giornata di ieri si è disputata la 15km a tecnica libera con partenza ad intervalli, a vincere è stato Alexander Bolushunov, che è riuscito a beffare di un soffio il novegse Simon Hegstad Krueger e staccando ampiamente il terzo classificato Sjur Roethe. 13:11 Si tratta della terza 15km in alternato con partenza in linea della storia che va in scena sulle nevi di: nel 2012 a trionfare fu l’elvetico Dario Cologna, mentre nel 2018 si impose il russo Alexander Bolshunov, in quest’ultima occasioneDeriuscì a strappare un importante terzo posto. 13:08 Gli atleti al via saranno 85, avremo anche cinque azzurri:De, Dietmar Noeckler, Simone ...

