LIVE Prada Cup in DIRETTA | Luna Rossa travolge 4-0 American Magic! Bruni | “Ineos | ti aspettiamo!”

Luna Rossa travolge 4-0 American Magic! Bruni: "Ineos, ti aspettiamo!" LA CRONACA DELLA QUARTA REGATA: Luna Rossa FIRMA IL 4-0 CALENDARIO FINALE Prada CUP, Luna Rossa-Ineos UK: DATE, PROGRAMMA, ORARI, TV FRANCESCO Bruni LANCIA LA SFIDA: "Ineos, TI STIAMO ASPETTANDO! Luna Rossa TRASFORMATA IN 5 GIORNI" LA CRONACA DELLA TERZA REGATA VINTA DA Luna Rossa RISULTATI E CLASSIFICA SEMIFINALE Prada CUP Appuntamento dunque al 13 febbraio per le prime due

