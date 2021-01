LIVE Perugia-Trento 2-0, Coppa Italia volley in DIRETTA. Umbri devastanti nel secondo set: 25-14 (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Aceeeeeeeeeee Podrascaniiiiiiiiiiiin 5-4 La diagonale di Abdel Aziz da seconda linea 5-3 Errore al servizio Trento 4-3 La parallela vincente di Abdel Aziz 4-2 Diagonale devastante di Leon da zona 4 3-2 out l’attacco di Abdel Aziz 2-2 Aceeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiii 1-2 Vincente Ter Horst da zona 4 0-2 Muroooooooo Abdel Aziiiiiiz 0-1 Vincente la parallela di Abdel Aziz da zona 2 25-14 Invasione di Podrascanin e si chiude un set a senso unico a favore di Perugia: 2-0 24-14 Primo tempo di Lisinac 24-13 Primo tempo di Solè 23-13 La diagonale stretta da zona 4 di Michieletto 23-12 La sbaglia Leon 23-11 Aceeeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooooon! Incredibile 22-11 Aceeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooon 21-11 Aceeeeeeeeeeeeee Leoooooooooooon 20-11 Ter Horst vincente da seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5 Aceeeeeeeeeee Podrascaniiiiiiiiiiiin 5-4 La diagonale di Abdel Aziz da seconda linea 5-3 Errore al servizio4-3 La parallela vincente di Abdel Aziz 4-2 Diagonale devastante di Leon da zona 4 3-2 out l’attacco di Abdel Aziz 2-2 Aceeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiii 1-2 Vincente Ter Horst da zona 4 0-2 Muroooooooo Abdel Aziiiiiiz 0-1 Vincente la parallela di Abdel Aziz da zona 2 25-14 Invasione di Podrascanin e si chiude un set a senso unico a favore di: 2-0 24-14 Primo tempo di Lisinac 24-13 Primo tempo di Solè 23-13 La diagonale stretta da zona 4 di Michieletto 23-12 La sbaglia Leon 23-11 Aceeeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooooon! Incredibile 22-11 Aceeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooon 21-11 Aceeeeeeeeeeeeee Leoooooooooooon 20-11 Ter Horst vincente da seconda ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #CoppaItalia #FinalFour Allunga #Perugia, che conquista anche il #secondoset contro #Trentino (25-19 25-14) ! #live - SSportNetwork : #SaturdayFever #CoppaItalia #FinalFour E' di #Perugia il #primoset: #Trentino dominata 25-19! #live - zazoomblog : LIVE Perugia-Trento Coppa Italia volley in DIRETTA. Perugia devastante al servizio: 12-9 - #Perugia-Trento #Coppa… - zazoomblog : LIVE Perugia-Trento Coppa Italia volley in DIRETTA: Trento o Perugia? Civitanova attende in finale - #Perugia-Tren… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #CoppaItalia #FinalFour Via alla seconda #semifinale, quella tra #Perugia e #Trentino, chie… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Perugia Virtus Verona - Imolese 3 - 1: diretta live, risultato in tempo reale

Il Südtirol guida la classifica del Girone B di Serie C con 40 punti , il Modena é in seconda posizione con 39 mentre al terzo posto troviamo il Perugia con 37 . Le probabili formazioni di Virtus ...

Triestina - Cesena 2 - 1: diretta live, risultato in tempo reale

In testa alla classifica del Girone B di Serie C c'é il Sudtirol con 40 punti, il Modena si trova in seconda posizione con 39 mentre in terza troviamo il Perugia con 37 . Le probabili formazioni di ...

LIVE Perugia-Trento 2-0, Coppa Italia volley in DIRETTA. Umbri devastanti nel secondo set: 25-14 OA Sport LIVE VOLLEY Perugia-Trento, semifinali Coppa Italia 2021: PUNTEGGIO in DIRETTA

Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino si sfidano nella semifinale di Coppa Italia maschile 2021. I Block Devils hanno faticato più del dovuto contro Ravenna, sconfitta poi 3-1, ed ora si trovano ...

LIVE Perugia-Trento, Coppa Italia volley in DIRETTA: seconda semifinale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e Streaming semifinali Coppa Italia di volley 2021 - La presentazione delle semifinali di Coppa Italia 2021 - Cronaca dei quarti di final ...

Il Südtirol guida la classifica del Girone B di Serie C con 40 punti , il Modena é in seconda posizione con 39 mentre al terzo posto troviamo ilcon 37 . Le probabili formazioni di Virtus ...In testa alla classifica del Girone B di Serie C c'é il Sudtirol con 40 punti, il Modena si trova in seconda posizione con 39 mentre in terza troviamo ilcon 37 . Le probabili formazioni di ...Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino si sfidano nella semifinale di Coppa Italia maschile 2021. I Block Devils hanno faticato più del dovuto contro Ravenna, sconfitta poi 3-1, ed ora si trovano ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e Streaming semifinali Coppa Italia di volley 2021 - La presentazione delle semifinali di Coppa Italia 2021 - Cronaca dei quarti di final ...