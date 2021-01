LIVE Cremona-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.35 I precedenti tra i due allenatori, Paolo Galbiati (Cremona) e Sasha Djordjevic (Virtus) sono 4, le 3 gare tra Cremona e Bologna disputate in questa stagione (2 vittorie di Bologna in Supercoppa e una di Cremona all’andata in campionato) e uno nella stagione 2018-2019 quando Galbiati sedeva sulla panchina di Torino, allora fu vittoria della Virtus di Djordjevic (64-80). 19.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cremona-Virtus Bologna, match valido per la diciottesima giornata (la terza di ritorno) del campionato LBA Serie A 2020-2021. La presentazione della diciottesima ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.35 I precedenti tra i due allenatori, Paolo Galbiati () e Sasha Djordjevic () sono 4, le 3 gare tradisputate in questa stagione (2 vittorie diin Supercoppa e una diall’andata in campionato) e uno nella stagione 2018-2019 quando Galbiati sedeva sulla panchina di Torino, allora fu vittoria delladi Djordjevic (64-80). 19.30 Buonasera e benvenuti allatestuale di, match valido per la diciottesima giornata (la terza di ritorno) del campionato LBAA 2020-2021. La presentazione della diciottesima ...

mazzola_simone : RT @backdoor_pod: Live con noi su Twitch per parlare di Virtus-Brescia, Cremona, Olimpia Milano, Nik Melli e un anno da Kobe… Qui: https://… - backdoor_pod : Live con noi su Twitch per parlare di Virtus-Brescia, Cremona, Olimpia Milano, Nik Melli e un anno da Kobe… Qui:… - zazoomblog : LIVE – Venezia-Cremona 49-56 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Cremona #49-56 #Serie - paoloangeloRF : LIVE La messa in diretta dalla Cattedrale - laprovinciacr : #cremona LIVE In diretta dalla Cattedrale la messa presieduta dal vescovo Antonio Napolioni -