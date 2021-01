Litigavamo spesso Dettagli privatissimi sul presunto flirt | il noto volto tv che spiffera di tutto e di più sulla Isoardi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021) La coppia Elisae Raimondo Todaro non è mai nata. Nonostante i rumors sui ballerini di Ballando con le Stelle, a mettere il cuore in pace dei telespettatori ci ha pensato l'insegnante del programma di Rai 1. In un'intervista concessa al settimanale Voi, ha finalmente rotto il silenzio: "Non nego che io ed Elisa. L'elemento scatenante non erano le gelosie legate ad un possibile, che, ripeto, non c'è mai stato, ma le mie ‘dritte' finalizzate a migliorare le sue performance nell'ambito della danza". E su Sara Arfaoui, bella professoressa de L'Eredità con cui è stato pizzicato, il ballerino precisa: "È un'amica. Una bellissima ragazza molto intelligente con la quale ho condiviso momenti spensierati". Una frase che lascia parecchio spazio all'immaginazione. In ogni caso Todaro è ...