Ligue 1 | il Lens piega per 2 - 1 il Montpellier | decisivo Kakuta

zazoomblog : Ligue 1 i risultati della ventiduesima giornata: vince il Lens. Marsiglia-Rennes rinviata dopo la protesta dei tifo… - sportli26181512 : #Ligue1, il Lens piega per 2-1 il Montpellier: decisivo Kakuta: Il gol del raddoppio dell'ex Lazio, dopo il vantagg… - sportli26181512 : Montpellier-Lens 1-2: Vittoria esterna per il Lens nel match della ventiduesima giornata della Ligue 1. Gli uomini… - ftg_soccer : GOAL! Lens in France Ligue 1 Montpellier 0-2 Lens GOAL! Ravenna in Italy Serie C: Girone B Ravenna 1-1 Legnago Salu… - infobetting : Montpellier-Lens (sabato 30 gennaio, ore 17): convocati, formazioni ufficiali, quote, -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Lens

MONTPELLIER (Francia) - Sabato infuocato per la1 che con l' irruzione dei tifosi al centro sportivo del Marsiglia , causa del rinvio a data ...in scena solamente la sfida tra Montpellier eCommenta per primo Dopo la vittoria di ieri del Lione contro il Bordeaux, la 22a giornata di1 continua con altre due partite in programma oggi : alle 17 scendono in campo Montpellier e, alle 21 il Marsiglia di Villas - Boas sfida il Rennes. MONTPELLIER -(oe 17) - Quella del ...The Ligue 1 game between Olympique de Marseille and Stade Rennais at the Stade Velodrome on Saturday was postponed after fans stormed into Marseille's training ground hours before kickoff in protest ...Standings for the Ligue 1 on Saturday P W D L F A Pts 1 Lyon 22 13 7 2 46 20 46 2 PSG 21 14 3 4 48 11 45 .............................................. 3 Lille ...