L’annuncio del Napoli | Mertens è rientrato in Belgio per la riabilitazione alla caviglia

Il Napoli ha appena emesso un comunicato ufficiale in cui annuncia che Dries Mertens è partito per il Belgio. Sarà lì che effettuerà la riabilitazione necessaria a recuperare dall'infortunio al ginocchio. Di seguito il testo della nota. "Dries Mertens è rientrato in Belgio per svolgere un percorso di riabilitazione della caviglia sinistra. L'attaccante azzurro effettuerà le terapie nello stesso Centro in cui aveva già svolto una tabella di riabilitazione il mese scorso".

