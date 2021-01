Inter, accordo totale con Lautaro per il rinnovo: i dettagli (Di sabato 30 gennaio 2021) C’è l’accordo fra Inter e Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto dell’attaccante argentino. I dettagli relativi a durata e ingaggi Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’Inter e Lautaro Martinez hanno trovato l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 2024. L’ingaggio dell’attaccante argentino passerà a 4,5 milioni di euro a partire dalla prossima stagione. Inoltre verrà eliminata la clausola rescissoria da 111 milioni valida solo per l’estero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) C’è l’fraMartinez per ildi contratto dell’attaccante argentino. Irelativi a durata e ingaggi Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’Martinez hanno trovato l’per il prolungamento del contratto fino al 2024. L’ingaggio dell’attaccante argentino passerà a 4,5 milioni di euro a partire dalla prossima stagione. Inoltre verrà eliminata la clausola rescissoria da 111 milioni valida solo per l’estero. Leggi su Calcionews24.com

