Il Milan torna a sorridere. Battuto il Bologna con le reti di Rebic e Kessie (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Milan batte 2-1 il Bologna al Dall'Ara nel primo anticipo della ventesima giornata di serie A, la prima del girone di ritorno, e si garantisce il primo posto in classifica per un'altra settimana. Rossoneri...

