Highlights e gol Bologna-Milan 1-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Gli Highlights con le azioni salienti di Bologna-Milan, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020-21. Al Dall'Ara la capolista apre il girone di ritorno battendo il Bologna per 1-2. A decidere l'incontro sono due rigori giustamente concessi dall'arbitro Doveri. Ibrahimovic fallisce il primo penalty e sulla ribattuta di Skorupski si avventa Rebic. Lo 0-2 invece arriva direttamente dal dischetto grazie alla trasformazione di Kessie. Da annotare nel finale di gara la rete del definitivo 1-2 a firma di Poli.

