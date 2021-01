Governo | Mario Draghi prende quota | tanti sponsor ma lui è una Sfinge

(Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 31 gennaio 2021 - Forse l'epiteto "Ursula" non lo troverebbe entusiasmante neanche l'interessato, ma il nome in pole sembra proprio il suo e ormai a soffiare sulla vela del suo catamarano sono ...

CarloCalenda : Quando parliamo di persone che avrebbero la capacità, l’equilibrio e lo standing internazionale per guidare un Gove… - allegra134 : RT @jacopo_iacoboni: C’è un fatto politico nuovo. Mara Carfagna chiede al centrodestra di partecipare a un eventuale governo istituzionale… - tommyiaq : RT @jacopo_iacoboni: C’è un fatto politico nuovo. Mara Carfagna chiede al centrodestra di partecipare a un eventuale governo istituzionale… - feralbasola : RT @jacopo_iacoboni: C’è un fatto politico nuovo. Mara Carfagna chiede al centrodestra di partecipare a un eventuale governo istituzionale… - CardelliAc : RT @jacopo_iacoboni: C’è un fatto politico nuovo. Mara Carfagna chiede al centrodestra di partecipare a un eventuale governo istituzionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Mario

Si ragiona da alcune ore su una nuova mossa di Renzi, ovvero proporreDraghi per il ministero ... - meno probabile, un nuovopolitico con la stessa maggioranza ma un altro premier (che ...... la Colonna Traiana valorizzata dalNapoleonico di Roma, l'Egittomania di Napoleone e molti ... Il progetto della luce è stato scritto daNanni, lumi Viabizzuno. Sempre ai Musei Capitolini ...Con in tasca il mandato esplorativo, che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito ieri sera, il presidente della Camera Roberto Fico inizia oggi pomeriggio il ...Con in tasca il mandato esplorativo, che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito ieri sera, il presidente della Camera Roberto Fico inizia oggi pomeriggio il giro delle sue ...