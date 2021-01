GF Vip, Alda D’Eusanio è una nuova concorrente: l’ingresso nella Casa (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip non smette di stupire e, a distanza di un mese dalla finalissima, annuncia un’ultima new entry. Si tratta di Alda D’Eusanio, che questa sera entra nella Casa in veste di nuova concorrente: sgomento tra i ‘Vipponi’. Alda D’Eusanio nuova concorrente Il 1 marzo è la data annunciata da Alfonso Signorini in cui andrà in onda l’attesa finale del Grande Fratello Vip. L’edizione, iniziata lo scorso 14 settembre, è destinata a diventare la più lunga di sempre nella storia di tutti i reality. Ma, sebbene manchino poche settimane alla chiusura, c’è ancora spazio per nuovi colpi di scena. Come quello che vede nuova concorrente nientemeno che ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip non smette di stupire e, a distanza di un mese dalla finalissima, annuncia un’ultima new entry. Si tratta di, che questa sera entrain veste di: sgomento tra i ‘Vipponi’.Il 1 marzo è la data annunciata da Alfonso Signorini in cui andrà in onda l’attesa finale del Grande Fratello Vip. L’edizione, iniziata lo scorso 14 settembre, è destinata a diventare la più lunga di semprestoria di tutti i reality. Ma, sebbene manchino poche settimane alla chiusura, c’è ancora spazio per nuovi colpi di scena. Come quello che vedenientemeno che ...

Tartaruga1991L : Al Grande Fratello Vip un'altra giornalista è entrata nella casa d. Alda D'Eusanio. - elenacorcelli : @MADNESSASHIPER Alfonso ha detto che Alda potrà portarsi via due vip con se, e lei ha fatto cenno di indicare rosi… - elenacorcelli : @criyaass Alfonso ha detto che Alda potrà portarsi via due vip con se, e lei ha fatto cenno di indicare rosi e day Spero di non sbagliarmi - elenacorcelli : @Firefox824 Alfonso ha detto che Alda potrà portarsi via due vip con se, e lei ha fatto cenno di indicare rosi e day Spero di non sbagliarmi - elenacorcelli : @sorrisoesamba Alfonso ha detto che Alda potrà portarsi via due vip con se, e lei ha fatto cenno di indicare rosi e… -