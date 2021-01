È morta Sophie, travolta da un incidente la DJ che collaborò con Madonna (Di sabato 30 gennaio 2021) Questa mattina alle 4, mentre viaggiava per le strade di Atene, è morta Sophie. La tragica notizia è stata diffusa dal suo team su Twitter che alla producer scozzese ha dedicato un messaggio laconico ma sufficientemente straziante. È morta Sophie Il magazine Mixmag ha raccolto un comunicato stampa ufficiale dello staff della DJ e producer di Glasgow, che nella nota chiede il rispetto della privacy e del dolore della famiglia e della fanbase: “È con profonda tristezza che vi informiamo che la musicista e produttrice Sophie è morta questa mattina intorno alle 4 ad Atene, dove viveva, a seguito di un incidente improvviso. In questo momento il rispetto e la privacy per la famiglia sono la nostra priorità, Chiediamo anche rispetto per la sua fanbase e di trattare ... Leggi su optimagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Questa mattina alle 4, mentre viaggiava per le strade di Atene, è. La tragica notizia è stata diffusa dal suo team su Twitter che alla producer scozzese ha dedicato un messaggio laconico ma sufficientemente straziante. ÈIl magazine Mixmag ha raccolto un comunicato stampa ufficiale dello staff della DJ e producer di Glasgow, che nella nota chiede il rispetto della privacy e del dolore della famiglia e della fanbase: “È con profonda tristezza che vi informiamo che la musicista e produttricequesta mattina intorno alle 4 ad Atene, dove viveva, a seguito di unimprovviso. In questo momento il rispetto e la privacy per la famiglia sono la nostra priorità, Chiediamo anche rispetto per la sua fanbase e di trattare ...

