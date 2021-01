Demi Moore, la foto su Instagram svela il segreto del suo look alla sfilata di Fendi (Di sabato 30 gennaio 2021) Il look di Demi Moore aveva fatto scalpore sui social per via dei suoi zigomi eccessivi mostrati durante una sfilata per Fendi: ora l'attrice svela il 'trucco' in una foto su Instagram. Grazie a una foto su Instagram, Demi Moore ha svelato il trucco (letteralmente): il suo look che aveva fatto discutere sui social, era soltanto un gioco di contouring realizzato apposta per la sfilata di Fendi. Possiamo chiamarlo "il potere del trucco": dopo che i fan di Demi Moore si sono scatenati a causa del suo look alla sfilata ... Leggi su movieplayer (Di sabato 30 gennaio 2021) Ildiaveva fatto scalpore sui social per via dei suoi zigomi eccessivi mostrati durante unaper: ora l'attriceil 'trucco' in unasu. Grazie a unasuhato il trucco (letteralmente): il suoche aveva fatto discutere sui social, era soltanto un gioco di contouring realizzato apposta per ladi. Possiamo chiamarlo "il potere del trucco": dopo che i fan disi sono scatenati a causa del suo...

lusurpateur_ : Demi Moore per fugare le malelingue sulla sua faccia dopo la sfilata di Fendi pubblica uno scatto dove lei è venuta… - ColaDiRienxo : NON IL TG5 CHE FA UN SERVIZIO SU DEMI MOORE STASERA CHE DEVO VEDERE GHOST - SergioBortoli : #tg5 Demi Moore adesso sembra Courteney Cox, la Monica di 'Friends' - FrancescaLupo15 : Mio Dio ragazzi, ma come si fa? Hanno rovinato una delle donne più belle del mondo. Ha finito di fare film. Closed. - NaughtonBraun : RT @vogue_italia: 'La moda passa ma loro restano'. Qual è la vostra modella over 50 preferita tra Monica Bellucci, Demi Moore e Benedetta B… -