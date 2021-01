IlContiAndrea : A quando le dimissioni di #Fontana? #Lombardia #ZonaRossa - weakvisions : @EG198 E io mi sono rotta i coglioni delle polemiche solo contro la Lombardia e i milanesi perché io sono milanese,… - Noovyis : (Da quando la Lombardia in zona gialla: Salvini dà meriti ai ricorsi della Regione, ma l’ISS sbotta) Playhitmusic - - MariaPi67622872 : RT @lauramastro: Coincidenze, da quando Conte è in bilico e si è aperta la crisi la Lombardia da rossa è diventata gialla - LLiberiamo : RT @lauramastro: Coincidenze, da quando Conte è in bilico e si è aperta la crisi la Lombardia da rossa è diventata gialla -

Ultime Notizie dalla rete : quando Lombardia

... diventando di fatto una regola e non più un'eccezionesi parla di formazione scolastica. In ... Giovedì 4 febbraio invece si passerà in, precisamente a Edolo (BS) con l'IIS "F. ......bollettino coronavirus dellacon tutti i numeri riguardanti la giornata odierna, sabato 30 gennaio. Prima di scoprire l'evolversi della curva, andiamo a ripassare il report di ieri ,...La Lombardia passa in zona gialla, non da domani, domenica, come solitamente accaduto in passato per il cambio di colore, ...Niente aperture domenica, persa un'altra giornata di lavoro. Cauto l'infettivologo Galli: "Non è tana libera tutti". E Pregliasco: "Mantenere alta la guardia" ...