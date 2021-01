Crotone-Genoa (31 gennaio ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Genoa vinse all’andata 4-1 e in quella prima giornata a settembre nessuno si aspettava che quattro mesi dopo sulla panchina del grifone non ci fosse più Maran e tornasse per la quarta volta Ballardini. Il Crotone ultimo in classifica dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina ha l’ennesima occasione per provare a tenere accesa InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilvinse all’andata 4-1 e in quella prima giornata a settembre nessuno si aspettava che quattro mesi dopo sulla panchina del grifone non ci fosse più Maran e tornasse per la quarta volta Ballardini. Ilultimo in classifica dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina ha l’ennesima occasione per provare a tenere accesa InfoBetting: Scommesse Sportive e

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - Ronarid_ : Anche Roma, Sassuolo, Fiorentina. Verona, Cagliari, Bologna, Torino, Benevento, Udinese, Spezia, Genoa, Parma, Samp… - GallantHarriet : RT @Jennife55276803: WATCH! SOCCER Live Stream Online?? ?? Italian Serie A Atalanta vs Lazio Cagliari vs Sassuolo Crotone vs Genoa ?? Live… - JuliaRCarter1 : RT @Jennife55276803: WATCH! SOCCER Live Stream Online?? ?? Italian Serie A Atalanta vs Lazio Cagliari vs Sassuolo Crotone vs Genoa ?? Live… - JanetJMiranda1 : RT @Jennife55276803: WATCH! SOCCER Live Stream Online?? ?? Italian Serie A Atalanta vs Lazio Cagliari vs Sassuolo Crotone vs Genoa ?? Live… -