Crollo del ponte Morandi, i familiari 'Non vogliamo un'altra Viareggio' (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - L'avvio del secondo incidente probatorio sulle cause del Crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone, "è un appuntamento che aspettavamo da tanto: abbiamo tante aspettative, ma anche tanta preoccupazione al tempo stesso". Lo dice all'AGI Egle Possetti, portavoce del comitato Ricordo vittime di ponte Morandi, in vista dell'avvio delle udienze lunedì 1° febbraio. "Sarà un appuntamento - spiega Possetti - estremamente importante, perché si discuterà la parte tecnica relativa al Crollo. Ma la preoccupazione è dovuta a quanto visto qualche giorno fa in un altro processo: dopo 11 anni e mezzo, gli amici di Viareggio hanno ricevuto una sentenza allucinante. Noi abbiamo appena iniziato questo percorso: si tratta di percorsi ad ... Leggi su agi (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - L'avvio del secondo incidente probatorio sulle cause deldi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone, "è un appuntamento che aspettavamo da tanto: abbiamo tante aspettative, ma anche tanta preoccupazione al tempo stesso". Lo dice all'AGI Egle Possetti, portavoce del comitato Ricordo vittime di, in vista dell'avvio delle udienze lunedì 1° febbraio. "Sarà un appuntamento - spiega Possetti - estremamente importante, perché si discuterà la parte tecnica relativa al. Ma la preoccupazione è dovuta a quanto visto qualche giorno fa in un altro processo: dopo 11 anni e mezzo, gli amici dihanno ricevuto una sentenza allucinante. Noi abbiamo appena iniziato questo percorso: si tratta di percorsi ad ...

