Cremona-Virtus Bologna oggi | orario | tv | programma | streaming Serie A basket

Leggi su oasport

(Di sabato 30 gennaio 2021), sabato 30 gennaio, andrà in scena il match tra la Vanolie laSegafredo, valido per la diciottesima giornata dellaA 2020-2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in. La sfida vede scendere in campo due formazioni alla disperata ricerca di una vittoria. La Vanoliper provare a risalire la classifica e trovare un posto nella top 8 di campionato, laper tornare al successo dopo il ko di misura subito in casa contro la Germani Brescia lo scorso fine settimana, con gli emiliani ora quarti a ben 10 lunghezze di distanza dall’Olimpia Milano. Anche ...