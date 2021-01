Covid | da Aifa ok a vaccino Astrazeneca

(Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA – La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del Farmaco ha approvato il vaccino di AstraZeneca, che in questo modo potrà essere utilizzato anche in Italia. L’ok arriva il giorno dopo quello dell’Ema. Nelle raccomandazioni si suggerisce come preferibile l’utilizzo sugli under 55. Ora spetterà a Governo e Regioni regolamentarne la somministrazione, inserendo il nuovo vaccino nella campagna già in corso. ARCURI: “A FINE FEBBRAIO 6.364.808 DOSI CONSEGNATE”

Roma, 30 gennaio 2021 - L'ha dato il via libera dell'al vaccino anti -di AstraZeneca, che aveva già ricevuto ieri l'ok dell'Ema. Dopo una lunga riunione della Commissione tecnico - scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, il documento ...L', Agenzia per il farmaco italiana, ha dato un via libera condizionato all'utilizzo del vaccino contro ildi AstraZeneca . Il vaccino si può usare a tutte le età, ma è raccomandato solo per ...L'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), a quanto apprende l'ANSA, ha approvato il vaccino anti Covid-19 di Astrazeneca. L'indicazione per l'utilizzo preferenziale è per ...Vaccini, anche l'Aifa approva il siero Astrazeneca. Coronavirus - Si tratta del terzo autorizzato finora in Europa ...