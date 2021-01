Coronavirus, Speranza firma un’ordinanza per i voli (Di sabato 30 gennaio 2021) Tramite Facebook, il ministro Roberto Speranza ha annunciato di aver firmato una nuova ordinanza. Bloccati i voli dal Brasile Nuove misure di precauzione contro l’avanzata inarrestabile del Coronavirus. Questa volta, a pensarci, è il ministro della Salute, Roberto Speranza. Solo ieri, quest’ultimo aveva firmato una nuova ordinanza che cambiava il colore a tantissime regioni (tra cui la Sicilia, che è ufficialmente passata in zona arancione). Oggi, invece, il membro del Governo si è concentrato su un altro punto focale dell’ordinamento italiano: i trasporti, con più precisione i voli. Infatti, la nuova ordinanza firmata prevede il blocco della partenza dei voli provenienti dal Brasile. Tramite Facebook, Roberto ... Leggi su zon (Di sabato 30 gennaio 2021) Tramite Facebook, il ministro Robertoha annunciato di averto una nuova ordinanza. Bloccati idal Brasile Nuove misure di precauzione contro l’avanzata inarrestabile del. Questa volta, a pensarci, è il ministro della Salute, Roberto. Solo ieri, quest’ultimo avevato una nuova ordinanza che cambiava il colore a tantissime regioni (tra cui la Sicilia, che è ufficialmente passata in zona arancione). Oggi, invece, il membro del Governo si è concentrato su un altro punto focale dell’ordinamento italiano: i trasporti, con più precisione i. Infatti, la nuova ordinanzata prevede il blocco della partenza deiprovenienti dal Brasile. Tramite Facebook, Roberto ...

