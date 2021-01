Confiscati beni per 4,5 milioni a imprenditori legati a Messina Denaro (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Beni per 4,5 milioni di euro sono stati Confiscati dalla Direzione investigativa antimafia a Marco Giovanni Adamo e al figlio Enrico Maria, imprenditori originari di Castelvetrano, in provincia di Trapani, attivi nel settore del movimento terra e dell'edilizia, e vicini alla cosca di Matteo Messina Denaro. Entrambi molto noti nella cittadina per il loro impegno in politica, in particolare il figlio è stato assessore e componente del Consiglio comunale di Castelvetrano. La confisca, disposta dalla Sezione Penale e Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, ha riguardato l'intero patrimonio riconducibile ai due e interessa l'intero capitale sociale e il patrimonio aziendale di tre imprese, nonché numerosi appartamenti, terreni, automezzi, un'imbarcazione da diporto, conti correnti bancari e ... Leggi su agi (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Beni per 4,5di euro sono statidalla Direzione investigativa antimafia a Marco Giovanni Adamo e al figlio Enrico Maria,originari di Castelvetrano, in provincia di Trapani, attivi nel settore del movimento terra e dell'edilizia, e vicini alla cosca di Matteo. Entrambi molto noti nella cittadina per il loro impegno in politica, in particolare il figlio è stato assessore e componente del Consiglio comunale di Castelvetrano. La confisca, disposta dalla Sezione Penale e Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, ha riguardato l'intero patrimonio riconducibile ai due e interessa l'intero capitale sociale e il patrimonio aziendale di tre imprese, nonché numerosi appartamenti, terreni, automezzi, un'imbarcazione da diporto, conti correnti bancari e ...

