Confindustria | ripresa da metà 2021 se la vaccinazione sarà rapida

(Di sabato 30 gennaio 2021) Nell’analisi Congiuntura Flash si registra un miglioramento dello scenario per l'export italiano grazie a scambi mondiali in lenta espansione e prospettive in miglioramento

Confindustria : L’Italia si trova davanti a un’occasione storica e irripetibile. In audizione sul #PNRR abbiamo chiesto che il Pian… - princigallomich : Confindustria, ripresa solo da metà 2021 se ripartono consumi - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Confindustria, ripresa solo da metà 2021 se ripartono consumi - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Confindustria, ripresa solo da metà 2021 se ripartono consumi - quotidianodirg : Confindustria, ripresa solo da metà 2021 se ripartono consumi -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria ripresa

Manager, costituito dae Federmanager, e presentato in occasione dell'iniziativa 'Donne al timone per ladel Paese'. Il divario risulta evidente nell'area della leadership ...E' quanto emerge dalla Congiuntura flash del Centro Studi di, secondo cui un rallentamento delle restrizioni anti - pandemia, rilancerebbe anche la fiducia e quindi la domanda, ...ROMA – Retribuzioni più basse, pochi ruoli apicali e, in generale, minori opportunità occupazionali: il gap tra donne e uomini sul mercato del lavoro resta ampio e l’obiettivo di colmarlo una conquist ...di Claudia Marin Il vaccino diventa la leva per la ripresa economica e l’arma cardine della competizione globale. Ed è per questo che gli economisti del centro studi di Confindustria, proprio in relaz ...