Conferenza stampa De Zerbi | «Boga sposta tanto Voglio superare Di Francesco»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari. SCONFITTE SOLO CON LE BIG – «E' una cosa importante. Probabilmente avremmo potuto fare di più anche nelle sconfitte ma i bilanci bisogna farli in condizioni normali, in condizioni di salute normali, altrimenti è sommario. Con la squadra al completo avremmo potuto fare di più, sia nei pareggi e sia nelle partite dove abbiamo perso». CONDIZIONI FISICHE – «La condizione sta salendo, stiamo lavorando di più. Dei giocatori come Caputo e Djuricic stanno migliorando. Aspettiamo Berardi, la piena condizione fisica di Boga perché è uno che ci sposta tanto. Voglio superare Di Francesco»

