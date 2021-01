Chi è europeista e chi no. Tempo di esami di coscienza (Di sabato 30 gennaio 2021) La nuova Europa non può essere un pasto gratis, né un luogo comune, tanto meno una strumentale “retorica” che consenta troppo facilmente di distinguere tra buoni e cattivi. La nuova Europa è, e dovrà essere, ben di più. È già una comunità formata da un insieme di storie, regole, istituzioni di successo, che hanno però bisogno di ulteriore spirito comunitario e di comune visione del futuro. Oggi siamo a un punto di passaggio tra la vecchia comunità-Unione, costruita dopo la seconda guerra mondiale, pragmaticamente sulla messa in comune di carbone e acciaio, poi sul soft power del mercato unico e delle regole sulla concorrenza e sulla moneta; e quella nuova, basata sul momento Hamilton (dal nome di Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti che nel 1790 riuscì a trasformare il debito che le 13 colonie avevano accumulato nella lotta per l’indipendenza dal Regno Unito ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) La nuova Europa non può essere un pasto gratis, né un luogo comune, tanto meno una strumentale “retorica” che consenta troppo facilmente di distinguere tra buoni e cattivi. La nuova Europa è, e dovrà essere, ben di più. È già una comunità formata da un insieme di storie, regole, istituzioni di successo, che hanno però bisogno di ulteriore spirito comunitario e di comune visione del futuro. Oggi siamo a un punto di passaggio tra la vecchia comunità-Unione, costruita dopo la seconda guerra mondiale, pragmaticamente sulla messa in comune di carbone e acciaio, poi sul soft power del mercato unico e delle regole sulla concorrenza e sulla moneta; e quella nuova, basata sul momento Hamilton (dal nome di Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti che nel 1790 riuscì a trasformare il debito che le 13 colonie avevano accumulato nella lotta per l’indipendenza dal Regno Unito ...

apavo75 : RT @HuffPostItalia: Chi è europeista e chi no. Tempo di esami di coscienza - NatalinaSeveri : RT @HuffPostItalia: Chi è europeista e chi no. Tempo di esami di coscienza - HuffPostItalia : Chi è europeista e chi no. Tempo di esami di coscienza - Slowfinger : «Chi non fa professione di multilateralismo – al pari di chi non si professa europeista – viene ormai trattato da a… - alesSarda2908 : RT @PaulLamanski: @mara_carfagna @ilmessaggeroit Non si accettano consigli da chi sta in un partito che si ritiene europeista ma è alleato… -