Challenger Antalya 2021: Musetti in semifinale, battuto Santillan in tre set (Di sabato 30 gennaio 2021) Lorenzo Musetti batte Akira Santillan nel match valevole per i quarti di finale del torneo Challenger di Antalya 2021, conquistando l’accesso in semifinale. Il carrarese, testa di serie numero cinque del tabellone principale, si impone in tre set con il punteggio di 5-7 6-3 6-4, rimontando lo svantaggio iniziale e andandosi a prendere la semifinale, in cui affronterà il vincente dell’incontro tra l’argentino Martin Etcheverry e il turco Cem Ilkel. Grazie a questo successo, Musetti salirà almeno alla posizione numero 125 del ranking Atp. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Lorenzobatte Akiranel match valevole per i quarti di finale del torneodi, conquistando l’accesso in. Il carrarese, testa di serie numero cinque del tabellone principale, si impone in tre set con il punteggio di 5-7 6-3 6-4, rimontando lo svantaggio iniziale e andandosi a prendere la, in cui affronterà il vincente dell’incontro tra l’argentino Martin Etcheverry e il turco Cem Ilkel. Grazie a questo successo,salirà almeno alla posizione numero 125 del ranking Atp. SportFace.

Già perchè si è conclusa male l'avventura del tennista canturino Andrea Arnaboldi al Challenger Atp di Antalya organizzato dal Club Megasaray Open. Un avventura fin da subito travagliata per la ...

Anche al Callenger di Antalya, purtroppo, la sua avventura non è durata molto. Il forte atleta campano, attualmente numero 154 della classifica ATP di singolare, è stato battuto in tre set dal ...

I quarti di finale del Challenger ATP Antalya I 2021 di tennis premiano la testa di serie numero 5, l'italiano Lorenzo Musetti, che rimonta e batte il qualificato australiano Akira Santillan per 5-7 6 ...

Vezio Trifoni Nel challenger di Antalya Lorenzo Musetti, quinta testa di serie, ha lasciato due giochi al cileno Tabilo e quattro all'indiano Ramanathan, e si qualifica in poche ore per i quarti del “ ...

