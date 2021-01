Caso Suarez | FIGC | «Segreto istruttorio sugli atti | rivelati a fine indagine»

(Di sabato 30 gennaio 2021) Laha emesso un comunicato relativamente ale all’esame sostenuto dal centravanti uruguaiano a Perugia Laha diramato un comunicato relativo all’ormai celebreper fare chiarezza sulle indagini in corso. «In relazione alle notizie di stampa in ordine alle iniziative assunte dalla Procura Federale con riferimento all’della Procura della Repubblica di Perugia sul, si precisa che il Procuratore Federale, sin dal settembre scorso, ha formalmente richiesto la trasmissione deglial Procuratore della Repubblica di Perugia per le esigenze del procedimento disciplinare sportivo.Il Procuratore di Perugia Dott. Raffaele Cantone, ritenendo la sussistenza del ...

ZZiliani : 'Egr. presidente FJGC @gagravina, ho letto del suo invito alla Procura ad aprire un'inchiesta sulla rissa #Ibra-… - ZZiliani : Il presidente FJGC #Gravina, che si preoccupa per l'immagine negativa creata dal caso #IbraLukaku e chiede l'interv… - capuanogio : Nota #Figc per chiarire che gli atti sul caso #Suarez sono stati formalmente chiesti alla Procura di #Perugia a set… - BensonGuitar : RT @ZZiliani: 'Egr. presidente FJGC @gagravina, ho letto del suo invito alla Procura ad aprire un'inchiesta sulla rissa #Ibra-#Lukaku; ness… - Mazza1973Mazza : RT @ZZiliani: 'Egr. presidente FJGC @gagravina, ho letto del suo invito alla Procura ad aprire un'inchiesta sulla rissa #Ibra-#Lukaku; ness… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

La FIGC ha emesso un comunicato relativamente ale all'esame sostenuto dal centravanti uruguaiano a Perugia. Le ultimeSotto la pressione di diversi opinionisti (in testa Paolo Ziliani che twitta ogni giorno al riguardo) la Figc fa sapere la propria posizione in merito all'indagine sule sull' esame farsa del bomber che piaceva alla Juventus. Scrive in una nota la Federcalcio In relazione alle notizie di stampa in ordine alle iniziative assunte dalla Procura Federale con ..."Il Procuratore Federale, sin dal settembre scorso, ha formalmente richiesto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Perugia per le esigenze del procedimento disciplinare sportiv ...La Figc ha chiesto alla Procura della Repubblica di Perugia gli atti dell'inchiesta relativa all'esame sostenuto da Suarez ...