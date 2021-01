Calciomercato | le trattative | altra mossa in attacco della Juve Tante operazioni per Parma e Bologna

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ultimissime ore di, i dirigenti delle squadre del campionato di Serie A sono in contatto per chiudere importantiin entrata ed uscita. Si muovono le big, in particolar modo l’obiettivo è chiudere innesti in, anche le medie e le piccole non stanno di certo a guardare. Tutte lenel dettaglio. ESTERO – Sorpresa sul futuro dell’attaccante Cutrone. Contatti con club di Serie A, ma alla fine a spuntarla è stato il Valencia. L’attaccante Giroud non si muove dal Chelsea fino a giugno, al terminestagione si libererà a parametro zero. Foto di Ian Langsdon /EPA / AnsaMbappè potrebbe lasciare il Psg nella prossima stagione. Il Liverpool è la squadra in pole per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Salah in uscita, potrebbe aprirsi una vera e propria ...