Calcio, Serie A 2021: il Milan vince a Bologna e mantiene la testa della classifica (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Milan è ancora padrone del campionato di Serie A, e dopo due sconfitte torna al successo allo Stadio Dall’Ara di Bologna, superando la formazione di casa per il punteggio di 2-1, al termine di una gara ben controllata per tre quarti, rischiando poi il pareggio nel finale. La prima emozione arriva al 12? quando Theo Hernandez calcia una punizione precisa verso la porta, che chiama alla prodezza ?ukasz Skorupski, il quale salva tutto con l’aiuto della traversa. I rossoneri insistono, e al 26? trovano il vantaggio, quando Dijks stende in area Leao, provocando un Calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Zlatan Ibrahimovic, che però sbaglia, con Ante Rebic che arriva più veloce di tutti sulla palla, siglando così l’1-0. Neanche il tempo di festeggiare che Skorupski deve ancora chiudere su Leao, vicino ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilè ancora padrone del campionato diA, e dopo due sconfitte torna al successo allo Stadio Dall’Ara di, superando la formazione di casa per il punteggio di 2-1, al termine di una gara ben controllata per tre quarti, rischiando poi il pareggio nel finale. La prima emozione arriva al 12? quando Theo Hernandez calcia una punizione precisa verso la porta, che chiama alla prodezza ?ukasz Skorupski, il quale salva tutto con l’aiutotraversa. I rossoneri insistono, e al 26? trovano il vantaggio, quando Dijks stende in area Leao, provocando undi rigore. Sul dischetto si presenta Zlatan Ibrahimovic, che però sbaglia, con Ante Rebic che arriva più veloce di tutti sulla palla, siglando così l’1-0. Neanche il tempo di festeggiare che Skorupski deve ancora chiudere su Leao, vicino ...

