Calcio femminile, vittorie per Juventus e Inter nell’andata dei quarti di finale. Fiorentina ko (Di sabato 30 gennaio 2021) Ha preso il via quest’oggi la fase dei quarti di finale della Coppa Italia 2021 di Calcio femminile. Nei match d’andata andati in scena sono da registrare i successi della Juventus e dell’Inter. Vittoria in trasferta (5-4) per le campionesse d’Italia in un match altamente e spettacolare al cospetto di un Empoli mai domo. Le toscane, infatti, grazie a una straordinaria Benedetta Glionna, autrice di una tripletta su Calcio di punizione, avevano messo in una condizione favorevole il match sul 3-1, considerando anche la realizzazione tra le fila bianconere di Lisa Boattin. Poi nella ripresa la pressione della Vecchia Signora ha portato alle reti di Zamanian, Staskova, Girelli e Salvai che hanno permesso alla formazione di Rita Guarino di imporsi. Tra le mura amiche le ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Ha preso il via quest’oggi la fase deididella Coppa Italia 2021 di. Nei match d’andata andati in scena sono da registrare i successi dellae dell’. Vittoria in trasferta (5-4) per le campionesse d’Italia in un match altamente e spettacolare al cospetto di un Empoli mai domo. Le toscane, infatti, grazie a una straordinaria Benedetta Glionna, autrice di una tripletta sudi punizione, avevano messo in una condizione favorevole il match sul 3-1, considerando anche la realizzazione tra le fila bianconere di Lisa Boattin. Poi nella ripresa la pressione della Vecchia Signora ha portato alle reti di Zamanian, Staskova, Girelli e Salvai che hanno permesso alla formazione di Rita Guarino di imporsi. Tra le mura amiche le ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile Lugano Femminile ko in casa

Il Lugano Femminile resta ancora fermo al palo. Nel recupero della 12a giornata di Women's Super League, originariamente in calendario a novembre ma posticipato a causa della positivit di alcune giocatrici ...

Coppa Italia femminile, partita folle a Empoli: 5 - 4 per la Juve Woman, ribaltone in 15'

Commenta per primo Quarti di finale di andata di Coppa Italia femminile, in quel di Monteboro l'Empoli ospita la Juventus Women, dominatrice indiscussa del calcio italiano. Nella prima ora abbondante di gioco il match si mette su binari favorevoli alla ...

CALCIO FEMMINILE / Serie C, la Jesina in casa del Cella per confermarsi QDM Notizie Empoli – Juventus Coppa Italia Femminile: Glionna giganteggia, poi entra Cernoia ed è 4-5

Partita folle tra Empoli Ladies e Juventus nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Nel 4-5 finale che premia le bianconere c’è dentro di tutto: c’è la capacità di soffrire e di reagire della ...

CALCIO FEMMINILE / Serie C, la Jesina in casa del Cella per confermarsi

Mese di febbraio decisivo per misurare i valori della squadra ma prima va affrontata al meglio, alla ricerca dei tre punti, la trasferta emiliana JESI, 30 gennaio 2021 – La Jesina calcio femminile sal ...

