Bari | tifosi infuriati con la società | “Basta chiacchiere da venditori di batterie da cucina”

La sconfitta sul terreno del Teramo ha fatto scivolare il Bari a -11 dalla capolista Ternana e questo significa che per il secondo anno consecutivo i Galletti dovranno provare a conquistare la Serie B nei playoff. Sulla graticola il tecnico Auteri che però in serata è stato confermato dal presidente De Laurentiis. Intanto i tifosi hanno perso la pazienza e hanno emesso un duro comunicato. Il gruppo Seguaci della Nord hanno attaccato anche la società pugliese.Abbiamo sempre rispettato le scelte societarie, talvolta con molte riserve, forti delle numerose dichiarazioni di intenti da parte del Presidente Luigi De Laurentiis - supportate dal Sindaco Antonio Decaro - in merito alle finalità e agli obiettivi della SSC Bari. Da uomini di parola, non avvezzi agli isterismi e alle opinioni che cambiano a seconda del ...

