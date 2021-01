Bar e ristoranti chiusi dovranno comunque pagare il canone tv. Siamo alla follia (Di sabato 30 gennaio 2021) Non sono certo tempi facili, questi, per i ristoratori. Costretti da mesi ormai a fare i conti con le chiusure imposte da un governo puntualissimo nel pretendere e molto meno nell’aiutare. Con un piano vaccinazioni presentato come rapida soluzione alla pandemia e invece partito come peggio non si potrebbe, tra ritardi, tagli nelle scorte e le giustificazioni imbarazzate del solito Domenico Arcuri. Per non parlare, poi, della tendenza a colorare un po’ a casaccio le Regioni italiane, aumentando il senso di confusione e rendendo impossibile programmare per tempo ordini e prenotazioni. E, infine, con le richieste di pagamento del canone tv. Sì, avete capito bene. Mentre le saracinesche continuano a rimanere rigorosamente abbassate, per ordine dell’esecutivo giallorosso, le richieste della Rai di pagare il canone arriva ... Leggi su ilparagone (Di sabato 30 gennaio 2021) Non sono certo tempi facili, questi, per i ristoratori. Costretti da mesi ormai a fare i conti con le chiusure imposte da un governo puntualissimo nel pretendere e molto meno nell’aiutare. Con un piano vaccinazioni presentato come rapida soluzionepandemia e invece partito come peggio non si potrebbe, tra ritardi, tagli nelle scorte e le giustificazioni imbarazzate del solito Domenico Arcuri. Per non parlare, poi, della tendenza a colorare un po’ a casaccio le Regioni italiane, aumentando il senso di confusione e rendendo impossibile programmare per tempo ordini e prenotazioni. E, infine, con le richieste di pagamento deltv. Sì, avete capito bene. Mentre le saracinesche continuano a rimanere rigorosamente abbassate, per ordine dell’esecutivo giallorosso, le richieste della Rai diilarriva ...

