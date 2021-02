OA_Sport : A Melbourne termina la cosa di Elisabetta Cocciaretto, che tornerà in scena agli Australian Open. Quest'oggi troppo… - zazoomblog : Agli Australian Open ammessi 30mila spettatori al giorno - #Australian #ammessi #30mila - TicinoGazzetta : Agli Australian Open potranno partecipare 30.000 spettatori al giorno - Vivodisogniebas : RT @RaiNews: Le severe restrizioni ai viaggi in Australia negli ultimi mesi hanno tenuto l'epidemia sotto controllo, rendendola uno dei poc… - vincenzoarmetta : 5 anni fa la kerber diventava una campionessa vinceva il suo primo slam agli australian open era una kerber insuper… -

Ultime Notizie dalla rete : Agli Australian

...00 Ricordiamo che giàUS Open non vi è stata la presenza del pubblico, mentre a Parigi vi erano 1000 - 1500 tifosi al giorno. Cosa diversa per gliOpen 2021 che vedranno addirittura ...Buona la prima per Jasmine Paolini nel WTA Melbourne 1 , denominato Gippsland Trophy. In uno dei due tornei di preparazioneOpen, la tennista toscana ha sconfitto in due set la canadese Rebecca Marino, numero 313 del mondo, con il punteggio di 7 - 6 6 - 3 dopo un'ora e ventitré minuti di gioco. Si tratta ...Buona la prima nel 2021 per Serena Williams, che vince all'esordio del WTA Melbourne 2, uno dei tornei di preparazione agli Australian Open. L'americana ha superato brillantemente la tennista di casa ...Mager-Thompson in tv: data, orario, canale e diretta streaming del match valevole per il primo turno dell'Atp Melbourne 2021.