Addio a Giorgia Martone | giovane imprenditrice nel mondo dei profumi

(Di sabato 30 gennaio 2021) Aveva solo 41 anni la giovane Imprenditrice Giorgia Martone, che ha lavorato con dedizione accanto al papà Roberto nell’azienda ICR, Industrie Cosmetiche Riunite di Lodi, e non ce l’ha fatta a sopravvivere a un’operazione.

rep_milano : L'imprenditrice Giorgia Martone muore a 41 anni durante un intervento: addio all'esploratrice di profumi…

Erede di una famiglia di industriali lodigiani, sedeva nel cda della società ICR e si occupava degli aspetti creativi delle imprese familiari ...
Giorgia Martone, imprenditrice nel settore della profumeria, è morta a Milano durante un'operazione chirurgica ...