Acerbo (Rifondazione): 'Bene scarcerare Verdini per il Covid ma fare lo stesso con i poveri cristi detenuti' (Di sabato 30 gennaio 2021) Dal 3 novembre Denis Verdini era rinchiuso nel carcere di Rebibbia per la Bancarotta del Credito cooperativo Fiorentino. All'ex senatore forzista sono stati concessi ieri gli arresti domiciliari, a ...

