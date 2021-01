Zona gialla, perché Veneto, Emilia e Calabria sì e Lazio no? Cosa dice il Dpcm: i criteri dei colori e i 14 giorni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Avere dei dati da Zona gialla anti Covid non basta per lasciare la Zona arancione. Non dopo il Dpcm del 16 gennaio. O almeno non per il Lazio. La regione infatti, dopo le valutazioni sui dati... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 29 gennaio 2021) Avere dei dati daanti Covid non basta per lasciare laarancione. Non dopo ildel 16 gennaio. O almeno non per il. La regione infatti, dopo le valutazioni sui dati...

FontanaPres : ?? Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente… - LegaSalvini : ++ #FONTANA: ORA LA LOMBARDIA DIVENTI ZONA GIALLA ++ - nuova_venezia : Con la zona gialla tornano i visitatori. Dal 3 febbraio la Galleria Franchetti, poi tutti gli altri. Gallerie dell’… - Libero_official : #Lombardia verso la riconferma in #zonaarancione, ma #Fontana non ci sta: 'I dati sono da #zonagialla da tre settim… - Adnkronos : '#Calabria da #zonagialla, Rt sotto 1', Spirlì in pressing -