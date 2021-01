Zaniolo ospite a C’è posta per te. Il giocatore protagonista di una sorpresa emozionante (Di venerdì 29 gennaio 2021) in attesa di recuperare dall'infortunio, Nicolò Zaniolo sarà ospite a C'è posta per te, su Canale 5. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la trasmissione è stata registrata nei mesi scorsi e vedrà il giocatore protagonista di una sorpresa molto emozionante. E a scopo benefico, visto che sia lui sia sua madre hanno rinunciato al loro compenso per cederlo a chi ne ha più bisogno.(Gazzetta dello Sport) Golssip. Leggi su golssip (Di venerdì 29 gennaio 2021) in attesa di recuperare dall'infortunio, Nicolòsaràa C'èper te, su Canale 5. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la trasmissione è stata registrata nei mesi scorsi e vedrà ildi unamolto. E a scopo benefico, visto che sia lui sia sua madre hanno rinunciato al loro compenso per cederlo a chi ne ha più bisogno.(Gazzetta dello Sport) Golssip.

