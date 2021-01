Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2021 ore 11:30 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Viabilità DEL 29 GENNAIO 2021 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE TROVIAMO DELLA CODE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E AL STORTA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE, SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI, CONTINUANO I LAVORI SULL’A91 Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLAINA, PER CONSENTIRENE LO SVOLGIMENTE E STATA PREDISPOSTA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLazioNE VEICOLARE IN DIREZIONE DEL RACCORDO. RICORDIAMO CHE DA QUALCHE GIORNO E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021)DEL 29 GENNAIOORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAPARTIAMO DALL’AURELIA DOVE TROVIAMO DELLA CODE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E AL STORTA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE, SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI, CONTINUANO I LAVORI SULL’A91-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLAINA, PER CONSENTIRENE LO SVOLGIMENTE E STATA PREDISPOSTA LA CHIUSURA ALLA CIRCONE VEICOLARE IN DIREZIONE DEL RACCORDO. RICORDIAMO CHE DA QUALCHE GIORNO E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Galla Placida, tra via di Portonaccio e via Tiburtina. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul lungotevere tra Ponte Testaccio e Ponte Garibaldi - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Grottarossa, tra via Longarone e via Cassia-Tomba di Nerone - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul lungotevere, tra Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta e Ponte Sisto -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24