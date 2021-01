Vaccino: l’americano Novavax risulta efficace all’89,3% (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Vaccino anti Covid19 della società americana, Novavax, protegge contro la variante inglese, meno invece contro quella sudafricana Il Novavax, il Vaccino della società di biotecnologie americana, ha un grado di protezione piuttosto elevato: all’89,3%. A renderlo noto la stessa società che però ha sottolineato la maggiore efficacia protettiva contro la variante inglese rispetto a L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilanti Covid19 della società americana,, protegge contro la variante inglese, meno invece contro quella sudafricana Il, ildella società di biotecnologie americana, ha un grado di protezione piuttosto elevato:,3%. A renderlo noto la stessa società che però ha sottolineato la maggiore efficacia protettiva contro la variante inglese rispetto a L'articolo proviene da YesLife.it.

HannaNikye : @SkyTG24 A quando un vaccino ? Ops ... forse questi in circolo :cinese ,americano, russo , coprono anche l’aviaria .... ???? - AndyLoveUSA : L'amministrazione di @POTUS prevede di acquistare altri 200 milioni di dosi di vaccino COVID-19 per arrivare quest… - Deiana_Luca9 : RT @RadioRadioWeb: 'La Juventus torna a fare quello che sembrava non sapesse più. Raccoglie un autogol provocato da un tiro di Arthur, radd… - smilypapiking : RT @luciodigaetano: Non importa che il vaccino sia americano, russo, cinese o thailandese, l'essenziale è che sia disponibile, funzioni e c… - RadioRadioWeb : 'La Juventus torna a fare quello che sembrava non sapesse più. Raccoglie un autogol provocato da un tiro di Arthur,… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino l’americano Vaccino Covid, Moderna: «È efficace contro varianti inglese e sudafricana, ma ne stiamo preparando un altro» Corriere della Sera