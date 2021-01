Vaccino Covid, Burioni svela i suoi sintomi dopo la seconda dose (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il virologo Roberto Burioni si è sottoposto nella giornata di giovedì 28 gennaio alla seconda dose di Vaccino anti Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso esperto su ‘Twitter’, scherzando sul suo tifo calcistico per la Lazio: “seconda dose oggi, grande nervosismo. Ma non so se è il Vaccino o la Coppa Italia”. A distanza di 24 ore, lo stesso Burioni ha aggiornato gli utenti sulle sue condizioni di salute. Questo il suo secondo tweet: “dopo la seconda dose male al braccio, lieve mal di testa, dolori muscolari ma 15 giorni fa dopo un’incauta partita a tennis stavo molto peggio”. In un altro messaggio, rispondendo a un utente che gli ha chiesto ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il virologo Robertosi è sottoposto nella giornata di giovedì 28 gennaio alladianti. Ad annunciarlo è stato lo stesso esperto su ‘Twitter’, scherzando sul suo tifo calcistico per la Lazio: “oggi, grande nervosismo. Ma non so se è ilo la Coppa Italia”. A distanza di 24 ore, lo stessoha aggiornato gli utenti sulle sue condizioni di salute. Questo il suo secondo tweet: “lamale al braccio, lieve mal di testa, dolori muscolari ma 15 giorni faun’incauta partita a tennis stavo molto peggio”. In un altro messaggio, rispondendo a un utente che gli ha chiesto ...

